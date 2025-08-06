СК предъявил обвинение жительнице дома на Сибирской по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле

Следственный комитет предъявил обвинение жительнице Нижнего Тагила Елене Сербиновой по делу о прошлогоднем взрыве газа в доме на улице Сибирской, в результате которого погибли 11 человек.

Как пишет "КП-Екатеринбург", Сербиновой предъявлено обвинение по статьям УК РФ 109 "Причинение смерти по неосторожности двум и более лиц", 118 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и 168 "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Как утверждает издание со ссылкой на версию следствия, бытовой газ скопился в квартире, которая принадлежала Елене, после чего туда зашли дети и произошел взрыв.

До окончания расследования женщину оставили под подпиской о невыезде, свою вину она не признает. В той трагедии она потеряла 12-летнюю дочь Полину.

Накануне.RU обратилось в Следственный комитет РФ по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Ранее сама тагильчанка записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину и заявила, что специалисты, проводившие экспертизу по ее делу, даже не выезжали на место обрушения. Также по делу о взрыве газа на Сибирской проходят трое сотрудников "Газэкс" – два слесаря и мастер.