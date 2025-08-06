Трамп заявил о намерении вывести страну из конфликта вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен вывести США из конфликта вокруг Украины.

По его словам, "это война экс-президента США Джо Байдена, это не моя война". "Это беспорядок, и я здесь, чтобы разобраться с ним и вытащить нас", — указал глава государства.

Он отметил, что делает определенные шаги, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом так же быстро, как и другие конфликты на международной арене.

Глава государства подчеркнул, что если бы не президентство Байдена, то он бы не допустил начала этого конфликта.

Напомним, Москва рассматривает возможность пойти на уступки президенту США Дональду Трампу. Речь идет о перемирии с Украиной в воздухе, чтобы предотвратить введение вторичных санкций.