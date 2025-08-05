05 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

Суд отказал в увольнении главы Краснокамского округа Игоря Быкариза из-за коррупции

Краснокамский городской суд отказал в увольнении главы Краснокамского округа Игоря Быкариза, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из мотивировочного решения суда, опубликованного на сайте, прокуратура обвиняла Быкариза в бездействии за то, что он не уволил двух подчиненных - замглавы Антона Максимчука и начальника управления общественной безопасности и контроля администрации Алексея Матросова за коррупционные нарушения.

Первый организовал приватизацию муниципальных помещений в интересах своих знакомых и родственников. Прокуратура добивалась увольнения Максимчука, но это было сделано не по распоряжению главы, а только по решению суда. Матросов организовал закупку сухих пайков для создания материальных резервов на случай ЧС, в котором участвовала фирма его родственника. Он уволился по собственному желанию, в итоге прокуратура обратилась в суд, чтобы изменить формулировку увольнения на в связи с утратой доверия.

Также прокуратура утверждала, что Игорь Быкариз нарушил антикоррупционное законодательство, не сообщив о возможном конфликте интересов при выдаче разрешений на строительство двух складских зданий компании "Стройтехресурс", связанной, по версии прокуратуры, связано с самим Быкаризом и его сыном Максимом. Суд посчитал, что оснований для отстранения главы округа из-за этого эпизода нет, так как не доказаны его личная заинтересованность и прямое влияние на выдачу разрешений. После получения представления надзорного округа из-за конфликтов интересов связанного с Максимчуком, Быкариз дал рекомендацию сообщать ему обо всех случаях конфликта интересов, сообщается, что он принял все необходимые меры для предотвращения конфликта интересов.

Теги: Игорь Быкариз, Краснокамск, увольнение


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