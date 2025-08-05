Главу азербайджанской диаспоры на Урале отправили в СИЗО

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински арестовали и поместили в СИЗО Екатеринбурга. Вынесение меры пресечения прошло мимо городских журналистов, так как решение о его заочном аресте вынес Басманный районный суд Москвы еще 18 июля.

Ранее сообщалось, что Шыхлински задержали и доставили в Екатеринбург на допрос в СК. "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщает, что его поместили в СИЗО №1 Екатеринбурга.

По данным источника, в отношении главы уральских азербайджанцев может быть возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Идет ли речь об инциденте 1 июля, когда Шахин Шыхлински вместе с сыном Мутвалы сбил на машине одного из спецназовцев, неясно. Источник отметил, что речь может идти и об участии в деятельности этнической группировки, лидером которой правоохранители могут посчитать Шыхлински старшего.

В конце июня в Екатеринбурге в рамках расследования дел об убийствах прошло задержание представителей азербайджанской диаспоры, двое из которых скончались после оперативных действий. 1 июля появились кадры жесткого задержания силовиками Шахина Шихлински и его сына Мутвалы. Обоих вскоре отпустили. Но сына, который при задержании сбил оперативника, позже арестовали. 30 июля Шахина Шихлински объявили в розыск.