В Тюменской области произошло ДТП с тремя погибшими

В Тюменской области на 28 километре автодороги Центральное - Видоново, произошло ДТП с участием автомобиля "Рено".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры погибли три человека.

ДТП произошло 2 августа. Причиной стало то, что 41-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля погибли на месте происшествия. Четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2015 года рождения получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Один пассажир скончался в больнице.

Прокуратура Упоровского района по данному факту организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, поставлены на контроль.