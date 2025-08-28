Уральскую блогершу Уланову отправили в СИЗО за нарушение судебного запрета

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО блогершу Екатерину Уланову. Ранее она находилась под домашним арестом.

Напомним, в начале июля суд изменил Улановой меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест и установил ей ряд запретов. Уральской блогерше вменяют уголовную статью "Мошенничество организованной группой с причинением ущерба в особо крупном размере". Сообщалось, по этой статье Екатерина Уланова обвиняется в совершении 215 преступлений. Также ей вменяется один эпизод мошенничества с причинением значительного ущерба.

Срок домашнего ареста блогерши истекал 1 сентября. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следствие вышло с ходатайством об изменении Улановой меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Поводом для этого нарушение ей одного из установленных судебных запретов.

В итоге Верх-Исетский райсуд счел доводы следователя обоснованными и отправил блогершу в СИЗО до 1 декабря 2025 года. Сразу после этого она была взята под стражу в зале суда.

Как уточнили в суде, постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.