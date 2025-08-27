Депутат из ХМАО может лишиться мандата из-за ВНЖ в Италии

Депутат из ХМАО Алексей Андреев, являющийся самым богатым жителем округа, может лишиться мандата.

Причиной стало полученное им в 2021 году право на постоянное проживание в Италии, о котором он не уведомил власти.

Суд Мегиона признал его виновным по уголовной статье и оштрафовал на 100 тысяч рублей. После вступления приговора в силу против Андреева могут возбудить процедуру лишения депутатского мандата и исключения из "Единой России", сообщает "ПиГ".