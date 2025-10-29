Депутата думы Югры Алексея Андреева могут лишить мандата после приговора суда

Депутата думы Югры Алексея Андреева могут лишить мандата после приговора суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос "О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андреева Алексея Владимировича" (№ ПП-7/0108)" внесен на рассмотрение заседания окружной думы, которое состоится 30 октября.

Согласно пояснительной записке к проекту, в конце августа вступил в силу обвинительный приговор суда в отношении депутата. За что именно его осудили, не сообщается.

Однако ранее Накануне.RU сообщало, что причиной лишения мандата самого богатого жителя округа стало полученное им в 2021 году право на постоянное проживание в Италии, о котором он не уведомил власти.

Суд Мегиона признал его виновным по уголовной статье и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

В думе Югры Андреев представлял фракцию "Единой России". Он работал в составе комитета по бюджету, финансам и налоговой политике