Депутата думы Югры Андреева лишили мандата после приговора суда

В Ханты-Мансийске депутаты думы Югры лишили мандата своего коллегу Алексея Андреева.

Согласно пояснительной записке к вопросу заседания думы, в отношении депутата Андреева 26 августа 2025 г. вступил в силу обвинительный приговор суда. По какой именно статье, не сообщается. Во время рассмотрения вопроса слово дали Андрееву.

Он рассказал, что родился и вырос в Москве. Первый раз в Югре оказался студентом, и, очаровавшись округом, принял решение после института перебраться в ХМАО. Удалось это не сразу. Начал он работать в Нижневартовске. Позже он решил, что хочет улучшать жизнь югорчан. Стал депутатом.

"Территорией становления для меня стала Югра, она стала моей малой родиной. Обратный переезд из-за бизнеса в Москву стал для меня тяжёлым. Всегда был благодарен югорской земле и тем людям, которые были со мной рядом", - сказал Андреев.

Несмотря на наличие обвинительного приговора, судимость является погашенной, и он может считать, что не судим, говорит Андреев. В итоге 26 депутатов проголосовали "за" отставку, ещё 12 депутатов не голосовали.

Ранее Накануне.RU сообщало, что причиной лишения мандата самого богатого жителя округа стало полученное им в 2021 г. право на постоянное проживание в Италии, о котором он не уведомил власти. Суд Мегиона признал его виновным по уголовной статье и оштрафовал на 100 тысяч руб. В думе Югры Андреев представлял фракцию "Единой России". Он работал в составе комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.