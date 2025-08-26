Ужесточён приговор топ-менеджерам пермского завода "Телта"

Ужесточён приговор топ-менеджерам пермского телефонного завода "Телта". Решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Гендиректор Алексей Высоков и главбух Елена Гришина получили по семь лет лишения свободы. Ужесточение приговора связано с обжалованием решения Солнечногорского гарнизонного военного суда, пишет "Ъ".

По данным следствия, в 2016-21 гг. владелец пермского телефонного завода "Телта" Игорь Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд руб., который был частью государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, завысили себестоимость продукции и похитили свыше 33,8 млн руб., которые распределили между собой. Помимо этого, гендиректор завода "Телта" и главный бухгалтер проходили по делу о взятке экс-начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Суд первой инстанции оштрафовал Высокова и Гришину. Этот вердикт был обжалован.