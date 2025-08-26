26 Августа 2025
Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.ru

Акции "ВСМПО-Ависма" выросли на новостях про возможное возобновление поставок титана в США

Акции уральского производителя титана "ВСМПО-Ависма" подскочили на 9% на новостях о возможном возобновлении кооперации России и США в авиационной отрасли.

У "ВСМПО-Ависма" и Boeing есть совместное предприятие в Верхней Салде (Свердловская область). Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров сообщил, что восстановление кооперации возможно, также он напомнил, что Россия не ограничивала экспорт титана, США могут его покупать. По его словам, Россия рассчитывает на возобновление работы СП в Свердловской области, это взаимовыгодный проект.

Титановое производство "Ростеха" ("ВСМПО-Ависма", Свердловская область) "загружено не совсем полностью", так описывал ситуацию на предприятии глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России в июне этого года.

"Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолётные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объёмы уменьшились", - сообщил тогда Чемезов.

Теги: вспмо-ависма, boeing, титан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

