Певица Пугачёва может потерять товарный знак

Певице Алле Пугачёвой грозит потеря товарного знака "Алла Борисовна". Это может случиться уже в апреле 2026 г.

Впервые этот товарный знак зарегистрировали в 1997 г. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз – в 2016-ом, до 25 апреля 2026 г.

Под указанным товарным знаком в России можно производить и продавать одежду, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другую продукцию. Также можно организовывать путешествия и предоставлять образовательные услуги, пишет РИА Новости.