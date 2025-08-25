Свердловским студенткам будут выплачивать повышенное пособие по беременности

Начиная с 1 сентября 2025 года отделение Социального фонда России по Свердловской области будет выплачивать студенткам региона пособие по беременности и родам в повышенном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, речь идет о студентках очной формы обучения.

"Ранее пособие назначалось в размере стипендии за период декрета, а с осени этого года оно будет выплачиваться из расчета 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В Свердловской области в 2025 году это 19 тысяч 136 рублей", - пояснили в СФР.

Выплату смогут получить студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, а также организаций дополнительного образования и научных организаций. Пособие будет выплачено сразу за весь период отпуска по беременности и родам в размере:

при обычной беременности (140 дней) – 89 тысяч 301,33 рубля;

при осложненной беременности (156 дней) – 99 тысяч 507,20 рубля;

при многоплодной беременности (194 дня) – 123 тысячи 746,13 рублей.

Подать заявление на выплату можно не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам на портале Госуслуг, в ближайшую клиентскую службу отделения СФР или в МФЦ. К заявлению нужно лично представить в клиентскую службу в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие факт обучения по очной форме с указанием периода отпуска по беременности и родам, информацию о неполучении пособия по беременности и родам и справку о периоде нетрудоспособности.

Как добавили в свердловском СФР, назначение и выплата пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным до 1 сентября 2025 года, будет проводиться соответствующими образовательными организациями. По вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.

