Проректор УрФУ: студентам "не хватает взросления", чтобы создавать семьи

Проректор Уральского федерального университета (УрФУ) по воспитательной работе Дмитрий Лоевский считает, что студентам "не хватает взросления" для того, чтобы создавать семьи. При этом, по его словам, число семей в вузе растет вместе с разводами.

"Им [студентам] не хватает взросления. Благодаря последним 20 годам очень спокойной жизни мы смогли позволить следующему поколению взрослеть позже. Потому что нет необходимости куда-то гнаться за чем-то, выживать. Когда человек не повзрослел, он и к семье относится также", - заявил Лоевский в интервью "Областному телевидению".

По его мнению, ребята 18-19 лет еще подростки: они не очень понимают, что такое взрослая жизнь, тем более с другим человеком.

"Самое главное, чего им не хватает – психологической поддержки. Потому что все остальное – можно завалить человека деньгами. Если он ребенок, он купит на них игрушки", - отметил проректор УрФУ.

Вместе с тем, инициативу предоставлять поступающим родителям дополнительные баллы к ЕГЭ Дмитрий Лоевский не поддержал: по его мнению, в вуз надо поступать "по знаниям". По его словам, количество семей в университете растет, но не меньше становится и разводов. Исправить эту ситуацию пытаются с помощью университетского Центра психологического сопровождения.

Ранее сообщалось, что в российских регионах получает распространение так называемый "студенческий" маткапитал.