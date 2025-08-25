В Екатеринбурге прошел одиночный пикет в защиту парка 50-летия ВЛКСМ от застройки

В Екатеринбурге состоялся одиночный пикет против 4-й застройки исторической территории парка 50-летия ВЛКСМ.

Как сообщили выступающие против застройки активисты в своем Telegram-канале, акция состоялась сегодня, 25 августа, около резиденции свердловского губернатора. Жительница Юго-Западного микрорайона Ольга Сосновских вышла на одиночный пикет.

Она выступила в защиту парка 50-летия ВЛКСМ. Активистка попросила врио губернатора Дениса Паслера отменить застройку парка.

Примечательно, что еще в 2023 году прежний глава региона Евгений Куйвашев уверял, что застраивать парк 50-летия ВЛКСМ никто не будет. О реакции областных властей на сегодняшний пикет пока неизвестно.

Напомним, в июне администрация Екатеринбурга отказала жителям в просьбах не застраивать парк 50-летия ВЛКСМ. Ранее активисты записывали обращение к Владимиру Путину и просили президента остановить застройку.