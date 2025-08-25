25 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Сохраним Парк 50 лет ВЛКСМ/Парк на Ясной&quot; / t.me/park50letlive

В Екатеринбурге прошел одиночный пикет в защиту парка 50-летия ВЛКСМ от застройки

В Екатеринбурге состоялся одиночный пикет против 4-й застройки исторической территории парка 50-летия ВЛКСМ.

Как сообщили выступающие против застройки активисты в своем Telegram-канале, акция состоялась сегодня, 25 августа, около резиденции свердловского губернатора. Жительница Юго-Западного микрорайона Ольга Сосновских вышла на одиночный пикет.

Она выступила в защиту парка 50-летия ВЛКСМ. Активистка попросила врио губернатора Дениса Паслера отменить застройку парка.

Одиночный пикет против 4-й застройки исторической территории Парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал "Сохраним Парк 50 лет ВЛКСМ/Парк на Ясной" / t.me/park50letlive

Примечательно, что еще в 2023 году прежний глава региона Евгений Куйвашев уверял, что застраивать парк 50-летия ВЛКСМ никто не будет. О реакции областных властей на сегодняшний пикет пока неизвестно.

Напомним, в июне администрация Екатеринбурга отказала жителям в просьбах не застраивать парк 50-летия ВЛКСМ. Ранее активисты записывали обращение к Владимиру Путину и просили президента остановить застройку.

парк 50-летия ВЛКСМ, застройка, пикет, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2025 10:45 Мск Екатеринбуржцам отказали в просьбах не застраивать парк 50-летия ВЛКСМ
Ранее 01.04.2024 08:47 Мск Жители Екатеринбурга зачитали рэп против застройки парка 50-летия ВЛКСМ
Ранее 31.01.2024 13:28 Мск Власти отказали екатеринбуржцам в публичных слушаниях по парку 50-летия ВЛКСМ
Ранее 16.01.2024 15:22 Мск Жители Екатеринбурга настаивают на публичных слушаниях по застройке парка 50-летия ВЛКСМ
Ранее 10.01.2024 13:36 Мск Мэрия отрицает наличие учебных территорий в проекте благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ
Ранее 22.12.2023 13:01 Мск "Собачий парк" в Екатеринбурге все же позволят застроить общежитиями
Ранее 18.12.2023 13:42 Мск Орлов: Площадь парка 50-летия ВЛКСМ сокращаться не будет
Ранее 05.12.2023 10:56 Мск Куйвашев: Застраивать Парк 50-летия ВЛКСМ никто не будет
Ранее 01.12.2023 16:21 Мск Екатеринбуржцы просят Путина остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ

