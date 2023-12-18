18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Орлов: Площадь парка 50-летия ВЛКСМ сокращаться не будет

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о ситуации с парком 50-летия ВЛКСМ. Заявление прозвучало на итоговой пресс-конференции.

Глава отметил, что речь не идёт о строительстве коммерческих площадей.

"Никто в парке строить ничего не собирается. Нужно было поработать с населением, показать, что предполагается и где. У нас есть проектная документация по благоустройству парка. Может, что-нибудь придется подкорректировать", - рассказал Орлов.

По его словам, сокращаться площадь парка не будет.

"Мы этот парк приведём в порядок. Жителям понравится. Покушаться на парк никто не будет", - заверил мэр.

Напомним, ранее екатеринбуржцы обратились за помощью к президенту Владимиру Путину в вопросе застройки парка. Как говорится в тексте обращения, парк является особо охраняемой природной территорией, в нем проводят время и занимаются физкультурой местные жители, а также дети из школ и колледжей. Однако власти собираются застроить часть парка для местного училища олимпийского резерва.

Обращение к Владимиру Путину из парка 50-летия ВЛКСМ(2023)|Фото: телеграм-канал "Парк 50-летия ВЛКСМ//На районе" / t.me/park50let

Теги: парк 50-летия ВЛКСМ, Алексей Орлов


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Ранее 05.12.2023 10:56 Мск Куйвашев: Застраивать Парк 50-летия ВЛКСМ никто не будет
Ранее 01.12.2023 16:21 Мск Екатеринбуржцы просят Путина остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ

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