Орлов: Площадь парка 50-летия ВЛКСМ сокращаться не будет

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о ситуации с парком 50-летия ВЛКСМ. Заявление прозвучало на итоговой пресс-конференции.

Глава отметил, что речь не идёт о строительстве коммерческих площадей.

"Никто в парке строить ничего не собирается. Нужно было поработать с населением, показать, что предполагается и где. У нас есть проектная документация по благоустройству парка. Может, что-нибудь придется подкорректировать", - рассказал Орлов.

По его словам, сокращаться площадь парка не будет.

"Мы этот парк приведём в порядок. Жителям понравится. Покушаться на парк никто не будет", - заверил мэр.

Напомним, ранее екатеринбуржцы обратились за помощью к президенту Владимиру Путину в вопросе застройки парка. Как говорится в тексте обращения, парк является особо охраняемой природной территорией, в нем проводят время и занимаются физкультурой местные жители, а также дети из школ и колледжей. Однако власти собираются застроить часть парка для местного училища олимпийского резерва.