22 Декабря 2023
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Фото: телеграм-канал &quot;Парк 50-летия ВЛКСМ//На районе&quot; / t.me/park50let

"Собачий парк" в Екатеринбурге все же позволят застроить общежитиями

Часть "собачьего парка" или парка 50-летия ВЛКСМ все же отдают в пользование Училища олимпийского резерва. К такому решению пришли депутаты комиссии по правилам землепользования и застройки, которые перевели часть территории из статуса "общего пользования" в "зону объектов среднего и высшего профессионального образования".

Напомним, что на участке планируют построить общежитие с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. Ситуация неоднозначная. На первый взгляд, горожане выступают против застройки парка, на что городские и региональные власти их успокаивают обещаниями "не трогать парк 50-летия ВЛКСМ". Однако мнение на счет того, что считать "парком" у обеих сторон разное. Пока жители утверждают, что "собачий парк" давно является общественным местом, власти утверждают, что часть территории изначально принадлежала спортивному учреждению.

"В парковую зону никто залазить не будет. Строительство спортивной гостиницы будет только на земле, которая принадлежит училищу олимпийского резерва", - заявлял ранее губернатор Евгений Куйвашев. Аналогичное обещание давал и глава города Алексей Орлов на своей последней пресс-конференции.

Сегодня же депутат гордумы Дмитрий Сергин в своих соцсетях написал, что участок сменил статус, за что все члены комиссии по ПЗЗ проголосовали единогласно.

"Работы по возведению пристроя спортсмены планируют делать с максимальной осторожностью в отношении прилегающей территории парка, руководствуясь главным врачебным принципом: не навреди. Более того, в ближайшее время в парке планируется дополнительное благоустройство", - написал Сергин.

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов также указывали на то, что в парке будут проводить работы по благоустройству, однако местные жители в это не верят. "Это уже четвертый этап застройки парка за последние 25 лет. Никакие обещания за все эти годы по благоустройству парка так никто и не выполнил", - писали ранее горожане в обращении к президенту Владимиру Путину.

"Город растет, город развивается и "столкновение" разных мнений и взглядов неизбежно. И если сегодня власть приняла решение не в вашу пользу, это не значит что власть не услышала позицию горожан. Просто на этот раз власть услышала мнение другой части жителей города", - подытожил Сергин.

Теги: парк ВЛКСМ, Собачий парк, Екатеринбург, застройка


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