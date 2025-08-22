У Серовского тракта нашли артиллерийский снаряд

В лесном массиве вдоль Серовского тракта обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

На место сразу же направили сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН "Малахит" управления Росгвардии. Они тщательно изучили находку и установили, что ею оказался боевой артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Наличие коррозии доказывало, что в лесу он пролежал достаточного долго время.

Снаряд было решено транспортировать на полигон на специальном автомобиле и уничтожить при содействии взрывотехников с помощью накладного заряда.

Помимо этого, сотрудники спецподразделения Росгвардии обследовали место, где был обнаружен снаряд на предмет аналогичных опасных находок.