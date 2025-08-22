В Свердловской области рассматривают опыт других регионов по ограничению продажи алкоголя

В Министерстве агропромышленного комплекса и потребительного рынка Свердловской области рассматривается опыт разных регионов по ограничению времени продажи алкоголя и его эффективность, эту информацию подтвердили в департаменте информационной политики региона. Вместе с тем, никаких документов на этот счет не готовится - подобные меры лишь анализируют, уверяют в ДИПе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что решение могут принять уже осенью и купить алкоголь в будние дни можно будет только с 08.00 до 20.00, более строгие ограничения установят в выходные и праздники.

"Мы знаем, что есть пилотные регионы, например, Вологодская область, и многие другие места, где вводили ограничения. Разные регионы вводили и смотрели, изучали эффективность таких методов. Но сказать, что у нас такие решения принимаются, готовятся документы - такого нет", - рассказали Накануне.RU в департаменте информполитики региона.

Напомним, что в Свердловской области ограничения действуют только во время праздников и в местах наибольшего скопления людей. Как правило, это центральная часть города.