20 Августа 2025
Общество Пермский край
Фото:Накануне.RU

Оказавшийся в колонии экс-депутат ЗакСо Прикамья устроился библиотекарем

Бывший депутат заксобрания Прикамья Виктор Плюснин получил работу в колонии, где отбывает срок. Он стал библиотекарем.

Речь идёт о работе в колонии №29, где отбывает наказание политик, пишет "Ъ-Прикамье".

14 февраля 2025 г. Добрянский городской суд признал Виктора Плюснина, его сына Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова виновными в отмывании денег, полученных преступным путем, и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, деньги были похищены в ходе строительства дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания "Дитранс-Строй". Как считают силовики, фактически она контролировалась семьей депутата Плюснина.

Фигуранты получили условные сроки: экс-депутат – есть лет условно, его сын Егор – пять лет условно, Юрий Рогожников – четыре года условно. Приговор пытались обжаловать как прокуратура, так и сами осужденные. В конце мая 2025 г. Пермский краевой суд отправил экс-депутата Плюснина в колонию: он проведёт за решеткой пять лет и девять месяцев. Сын Плюснина Егор приговорён к пяти годам лишения свободы, а предприниматель Юрий Рогожников – к трём годам лишения свободы.

Теги: Виктор Плюснин, Егор Плюснин, срок, приговор, библиотекарь


