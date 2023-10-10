Уголовное дело о мошенничестве бывшего депутата Плюснина ушло в суд

Уголовное дело о мошенничестве бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина ушло в суд. Также перед судом предстанут руководители коммерческих организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Их обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые с 2013 по 3 ноября 2017 г. сговорившись с депутатом Плюсниным похитили бюджетные средства в особо крупном размере. Деньги были выделены на покупку 160 квартир для детей-сирот и лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья (90 квартир). Вместо строительства нового дома, обвиняемые реконструировали устаревшее здание больницы, износ которого составлял более 42%. Добрянке и правительству Прикамья реализовали 250 квартир ненадлежащего качества с большим физическим износом.

Часть денег обвиняемые направили на строительство дополнительных 30 квартир и нежилое помещение в здании, которые впоследствии реализовали, совершив легализацию денег, полученных преступным путем.

На имущество обвиняемых (недвижимость и транспорт) наложили арест на сумму более 60 млн руб.

Уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в настоящее время в отношении четвертого фигуранта, руководителя одной из коммерческих организаций, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от органов следствия и в настоящее время находится в розыске.