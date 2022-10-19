19 Октября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Экс-депутата заксобрания Прикамья подозревают в мошенничестве из-за строительства дома для детей-сирот

Бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Плюснин обвинен в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство 400-квартирного дома в Добрянке, в который должны были переехать дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья.

На строительство жилья были заключены контракты, общая стоимость которых составила 310,6 млн руб.

Об этом, со ссылкой на свои источники сообщает РБК-Пермь

Виктор Плюснин был депутатом в 2001-2021 годы, возглавлял на профессиональной основе комитет по развитию инфраструктуры и возглавлял компанию "Дитранс-Строй".

В выборную компанию 2011 года Плюснин показал владение уставными капиталами пяти компаний, включая "Дитранс-Строй"(75%). В 2011 году эта фирма купила здание недостроенной муниципальной больницы и земельный участок в Добрянке. 2012 году недвижимость была оформлена на Ларису Плюснину – супругу законодателя. Затем объект перешел в управление "Жилой комплекс "Сосновый бор" (доля в 50% – Лариса Плюснина) и "Технология" (50% за Романом Плюсниным – сыном депутата Плюснина).

Недостроенный каркас больничного корпуса с 1993 года находился без необходимой консервации. В 2011 году "Дитранс-Строй" заключило контракт с администрацией Добрянки на 10,9 млн руб. В 2014-м и 2016 годы "Технология" подписало контракты с той же администрацией и минстроем Пермского края на 194,2 млн руб. В 2014 году "Жилой комплекс "Сосновый бор" заключило контракт с краевым минстроем на 105,3 млн руб.

В 2017 году семиэтажный 400-квартирный дом был сдан в эксплуатацию. Получившие жилье переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты начали жаловаться на плесень в помещениях.

27 сентября 2018 года СКР со ссылкой на специалистов назвал новый дом аварийным и возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности. 8 ноября 2018 года оперативники ФСБ обыскали кабинет Виктора Плюснина, в заксобрании, изъяли компьютер и служебный мобильный телефон.

30 ноября 2019 года СКР начал новое расследование – о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Признаки хищения усмотрены в действиях лиц, "фактически руководившими ООО "Жилой комплекс "Сосновый бор", "Технология", "Капитал Стар" и "АудитПроектСтрой".

Первое из уголовных дел поступило в Добрянский районный суд 28 августа 2020 года. Подсудимыми стали Егор Плюснин, еще один сын депутата краевого заксобрания Виктора Плюснина, и Юрий Рогожников, сын депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова (пп. "а, б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). А также – бизнесмен из Перми Максим Волик, обвиненный в пособничестве при выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 5 ст. 33, пп. "а, б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). В СМИ сообщалось, что Рогожников-старший скрылся от следствия и объявлен в розыск.

По ходатайству гособвинения 12 января 2021 года дело возвращено в прокуратуру Пермского края для устранения недостатков. Количество потерпевших (86) не соответствовало количеству квартир (400) в доме. В обвинении описан состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), а итоговая квалификация действий подсудимых дана по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающим требованиям безопасности") – указал суд.

11 октября 2022 года обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено бывшему депутату Виктору Плюснину. По версии ФСБ и СКР, Плюснин-старший фактически руководил строительными работами по дому на ул. Герцена, 40а в Добрянке, занимался финансами заключивших контракты коммерческих организаций.

 

Теги: Виктор Плюснин, дом для детей сирот, контракты



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