СМИ: Экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина

Бывший начальник ГУ связи ВС РФ - замначальник Генерального штаба ВС РФ, бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания в рамках второго уголовного дела экс-начальника управления планирования связи ГУ связи ВС РФ, генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Факт дачи показаний подтвердил адвокат осужденного Владимир Шелупахин.

Напомним, Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима. Он также лишен звания генерал-лейтенанта. Гособвинитель запрашивал для Шамарина 12 лет колонии строго режима по делу о взятках на 36 млн рублей от завода "Телта".

Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2016-2021 году он получил от представителей пермского телефонного завода "Телта" взятку за покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

Это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года он был осужден на 4,5 года колонии за хищения. В 2024 году суд освободил Оглоблина из колонии за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина.