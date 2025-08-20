В РФ может появиться перечень недобросовестных покупателей на маркетплейсах

В Минэкономразвития предложили помечать недобросовестных покупателей на маркетплейсах.

Речь идет о тех гражданах, которые систематически не выкупают заказы. Это в свою очередь приволит к порче товаров и увеличению логистических издержек продавцов. По словам экспертов, инициатива ведомства требует всесторонней оценки, поскольку несет как потенциальные выгоды, так и риски.

Минэкономразвития готово рассмотреть меры реагирования на подобное поведение покупателей в рамках подготовки к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.

Как заявил генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых, проблема массового возврата товаров стоит на рынке очень остро. Нередко потребители действительно ведут себя недобросовестно, отказываясь от товаров, доставленных в пункт выдачи заказов, что создает определенные трудности для продавцов.

Продавцы на логистике теряют от 300 до 1,5 тыс. руб. на каждый возврат. Иногда это больше, чем стоит сам товар, сообщают "Известия".

От 15% до 45% заказанных в интернете одежды и обуви покупатели возвращают. Особенно высоко число возвратов у маркетплейсов Wildberries и Ozon.