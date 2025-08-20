Росавиация рекомендовала дообучить пилотов по международной системе определения высоты

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям дополнительно обучить всех пилотов и диспетчеров полетам по международной системе определения высоты QNH.

Это необходимо с тем, чтобы избежать трагедии, подобных крушению Ан-24 под Тындой (Амурская область). В настоящее время в России по давлению QNH работает 132 аэропорта. К концу текущего года к ним добавится еще 33.

Сегодня в России действует два правила определения высоты полета. Советские QFE берут за ноль взлетно-посадочную полосу, а международные QNH — уровень моря. В Росавиации отметили, что использование QNH — международная практика, это безопаснее, чем QFE. При этом исключение возможности выполнения полетов по QFE не планируется, сообщают "Известия".

Напомним, расследования крушения предварительно установлено, что самолет мог разбиться из-за путаницы с определением высоты, так как приборы на Ан-24 показывали высоту относительно уровня моря, а пилоты считали, что это высота над уровнем аэродрома.