В Заводоуковске реконструируют Центральную площадь

В Заводоуковске продолжается благоустройство Центральной площади. Эта работа – результат победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Этот конкурс — реальный инструмент изменений. Малые города и исторические поселения получают новые парки, набережные, площади и другие общественные пространства, где людям приятно проводить время, сообщил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Я много езжу по стране. И везде губернаторы с большим удовольствием показывают новые общественные пространства. Видно, что у нас в стране появляется культура благоустройства", - сказал политик.

Тюменская область семь раз входила в число победителей во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2024 г. победил проект из Заводоуковска – "Площадь на Уке – проект благоустройства Центральной площади". Площадь общественный территории, на которой реализуют проект, – 1,9 га.

"Благодаря победе в конкурсе в Ишиме благоустроены бульвар Белоусова и Берёзовая роща, созданы пешеходные зоны на улицах Пушкина и Максима Горького, благоустроен сквер возле Дома культуры. В Тобольске за два года полностью преобразились Александровский сад, Базарная площадь. В Заводоуковске открыт Центральный парк", - сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, его слова приводит информационный центр правительства региона.