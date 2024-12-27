Минстрой РФ: Четыре города Тюменской области имеют благоприятную среду

Четыре города Тюменской области – Тюмень, Тобольск, Ишим и Заводоуковск – признаны Минстроем населёнными пунктами с благоприятной средой по индексу Минстроя РФ. Тюмень заняла второе место среди крупных городов России.

Проект благоустройства Центральной площади Заводоуковска стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города". Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. на территории 1,9 га.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2024 г. в Тюменской области благоустроены 12 объектов, в том числе девять общественных пространств, а также две дворовые территории в Ишиме. Доля жителей региона, участвующих в обсуждении проектов по улучшению городской среды с каждым годом увеличивается. В 2024 г. этот показатель превысил 30%.

В 2024 г. введена в эксплуатацию станция водоподготовки и построены сети водоснабжения протяженностью более 30 км в селе Упорово. Завершены работы по строительству сетей водоснабжения в п. Плодопитомник Ишимского района и селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа, приводит информационный центр правительства области данные регионального департамента ЖКХ.