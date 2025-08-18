В стране беда с учителями географии — академик РАН

В России большая беда с преподаванием географии в школе, а учителей очень сильно не хватает. Об этом заявил академик РАН, декан географического факультета МГУ, председатель экспертного совета Русского географического общества Сергей Добролюбов.

Он отметил, что в школе увеличили количество часов на все, кроме географии, а ее почти нигде в 11 классе уже не изучают.

"Учителя географии — это одновременно историки, химики, биологи", — сказал он.

ЕГЭ по географии - один их самых редких, его сдают очень мало человек. В 2025 году это сделали 21 тыс. выпускников, или 3%. ЕГЭ по географии является обязательным только для будущих географов, даже на направлениях туризма главный экзамен - это обществознание. У геологов главный предмет - математика, что тоже неправильно, считает академик. Географии уделяется явно недостаточно внимания и она остается в школе как бы на задворках.

Сейчас идет создание единой линейки базовых учебников по всем предметам, и над учебником по географии работает хороший коллектив. Учебник должен появиться в 2027 году, после чего он пройдет экспертизу РАН.

Интересно, что география не входит в цикл естественно-научных предметов, которыми считаются физика, химия и биология. Правительство с 2024 года озаботилось изучением этих предметов в школе, но географии это не касается. В то же время география не является и гуманитарной наукой, в числе которых основное внимание уделяется истории, и несколько выпадает из общего перечня предметов.

Глава СПЧ Валерий Фадеев неоднократно обращал внимание на то, что российские школьники крайне слабы в знании географии, истории, литературы, но именно эти предметы формируют кругозор человека. Так, он приводил данные прошлогоднего опроса, что 82% молодых людей от 18 до 24 лет не смогли ответить, куда впадает Волга.

В настоящее время в России всего 30 тыс. учителей географии на почти 40 тыс. школ. То есть в среднем в каждой четвертой школе учителя географии просто нет. А в 2024 года число вакансий на учителей географии выросло почти на 80%.