В Рязанской области объявлен траур после взрыва на пороховом заводе

В понедельник в Рязанской области приспустят флаги - в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве на пороховом заводе.

Губернатор Павел Малков выступил с обращением в связи с произошедшим ЧП.

"18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия. Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - заявил он.

Напомним, накануне утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Здание цеха полностью разрушено.

Погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры в Москве.

В 2021 году жертвами взрыва на этом заводе стали 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Сообщалось, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.