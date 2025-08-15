Минтранс ожидает принятие закона о беспилотном транспорте в 2026 году

Министерство транспорта России ожидает принятие закона о беспилотном автомобильном транспорте на автодорогах в 2026 году.

Как заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, он вступит в силу в третьем квартале 2027 года. По его словам, развитие беспилотного транспорта в стране до 2028 года строится на комплексной стратегии. Министр отметил, что в отдельных сегментах отечественные беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, сообщает РИА "Новости".

В настоящее время беспилотные автомобили курсируют в рамках экспериментально правового режима. Минтранс РФ ранее анонсировал представление до конца 2025 года законопроекта о беспилотном транспорте, разработанного совместно с производителями и заинтересованными госорганами, который позволит внедрить беспилотные автомобили на дороги общего пользования на постоянной основе.

Сторонники внедрения беспилотного транспорта успокаивают: люди примут "беспилотное такси" и преодолеют свой страх довольно скоро, как это произошло с авиацией в свое время. А искусственный интеллект — это система, способная выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, включая восприятие и принятие решений. Но вопрос о том, как будет выглядеть массовое внедрение беспилотного транспорта, остается открытым.