Организацию, учредитель которой дал взятку экс-главе Дегтярска, оштрафовали на 10 млн рублей

На Среднем Урале назначен крупный штраф организации, учредитель которой дал взятку экс-главе Дегтярска.

Ранее сообщалось, что учредитель и коммерческий директор ООО "Жилые кварталы" Сарраф Мамедов, действуя в интересах организации, передал занимавшему на тот момент пост главы Дегтярска Вадиму Пильникову как лично, так и через посредников взятку на сумму более 6,2 млн рублей. Как показало расследование, деньги передавались за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и содействие предпринимательской деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в связи с выявленными нарушениями было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере". По результатам его рассмотрения ООО "Жилые кварталы" оштрафовано на 10 млн рублей. Кроме этого, суд применил в качестве дополнительного наказания конфискацию суммы взятки в доход государства.

Напомним, за дачу взятки Мамедов получил 2 года колонии строгого режима, со штрафом в размере суммы взятки. Что касается Пильникова, суд признал его виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет колонии строгого режима и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет.

В конце июля в Дегтярске выбрали нового мэра вместо осужденного Вадима Пильникова.