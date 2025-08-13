Трамп собрал Путина, Болтона и Ленинград в одном гневном посте

Президент США Дональд Трамп возмутился прессой и экс-советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, которые, по его мнению, заранее присудили "победу" в переговорном процессе с президентом России Путину.

По словам Трампа, "крайне несправедливые СМИ" "постоянно цитируют уволенных неудачников вроде Джона Болтона".

Ранее Болтон в публикации The Atlantic заявил: "Путин уже победил. Он лидер государства-изгоя, и он получит возможность сфотографироваться на территории США с президентом Соединённых Штатов". А в интервью CNN на прошлой неделе Болтон заявил, что стартовая позиция в переговорном процессе уже является "большой победой Путина".

Всех журналистов, цитировавших Болтона, Трамп в своей соцсети Truth Social назвал "больными и лживыми людьми, которые, вероятно, ненавидят нашу страну".

"Что это вообще такое? Мы выигрываем. Во всем. Фейковые новости работают сверхурочно. Даже если бы я получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, эти журналисты сказали бы, что я заключил плохую сделку!" – заявил Трамп.