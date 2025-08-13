Уральскую блогершу Уланову оставили под домашним арестом до сентября

Свердловский областной суд оставил под домашним арестом блогершу Екатерину Уланову.

Напомним, в начале июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил Улановой меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Также суд установил ей ряд запретов. Уральской блогерше вменяют уголовную статью "Мошенничество организованной группой с причинением ущерба в особо крупном размере".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, по этой статье Екатерина Уланова обвиняется в совершении 215 преступлений. Также ей вменяется один эпизод мошенничества с причинением значительного ущерба.

Постановление о домашнем аресте было обжаловано защитой блогерши. Однако облсуд оставил решение без изменения. Под домашним арестом Уланова останется до 1 сентября 2025 года. В случае нарушения возложенных на нее запретов, суд может изменить меру пресечения на более строгую.