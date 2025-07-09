Аэропорт Геленджика готов возобновить рейсы

Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Воздушная гавань начнет прием и выпуск гражданских самолетов уже с 10 июля, регулярные рейсы будут выполняться с 08:30 до 20:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Первым перевозчиком, возобновившим рейсы, станет "Аэрофлот". Первый за три с половиной года полет авиакомпания выполнит 18 июля. Следующие рейсы состоятся 20 и 23 июля, а с 25 июля самолеты начнут перевозить пассажиров ежедневно.

По прогнозам Российского союза туриндустрии (РСТ), открытие аэропорта в Геленджике в 1,5–2 раза увеличит поток туристов в Краснодарский край.

Как и большинство аэропортов юга России (за исключением Сочи) аэропорт Геленджика не работает с февраля 2022 года, когда началась СВО.

В 2024 году был открыт для полетов аэропорт Элисты. А в 2023-м году ходили слухи об открытии аэропорта Краснодара, но этого так и не произошло.

Аэропорт Геленджик начал свою работу в мае 2010 года. 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ВТБ и администрация Краснодарского края подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Документ предполагал реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям. Объем частных инвестиций в реализацию проекта составил более 5 млрд рублей.