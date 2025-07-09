На Урале судят мошенницу, похитившую около 2 млн рублей у матери бойца СВО

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о хищении денег у матери участника специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница Асбеста. Однажды она узнала, что сын женщины находится в зоне СВО и с ноября 2024 года перестал выходить на связь. Как показало расследование, аферистка убедила мать, что якобы через знакомого может узнать местонахождение ее сына и помочь в его лечении. При этом выполнить обещанное она никак не могла.

Мошенница заявила, что для уточнения местонахождения ей потребуются деньги. Всего в результате обмана у матери бойца СВО было похищено около 2 млн рублей. В итоге эти махинации вскрылись, было возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование завершено. Дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в Асбестовский городской суд.