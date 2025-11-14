На Урале отправили в колонию мошенницу, похитившую деньги у матери бойца СВО

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о хищении денег у матери участника специальной военной операции. Обманувшую ее аферистку надолго отправили в колонию.

Напомним, на скамье подсудимых оказалась жительница Асбеста. Как показало расследование, однажды она узнала, что сын женщины находится в зоне СВО и с ноября 2024 года не выходит на связь. Тогда аферистка убедила мать, что якобы через знакомого может узнать местонахождение сына и помочь в его лечении, однако выполнить обещанное никак не могла.

Также мошенница заявила, что для уточнения местонахождения ей потребуются деньги. Всего в результате обмана у матери бойца СВО было похищено около 2 млн рублей. Дело о мошенничестве в особо крупном размере направили в Асбестовский городской суд летом нынешнего года.

Сегодня, 14 ноября, был вынесен приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сама фигурантка свою вину признала частично. Суд назначил ей 7 лет колонии общего режима. В пользу матери участника спецоперации взыскана сумма ущерба, а также компенсация морального вреда – 200 тысяч рублей.

Как добавили в прокуратуре, на имущество осужденной еще в ходе предварительного расследования был наложен арест.