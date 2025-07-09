09 Июля 2025
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Фото: пресс-служба компании &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

На Химмаше построили первую очередь современного квартала рядом с парком

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш завершено строительство первой очереди современного жилого квартала. Три современных дома: 17-ти, 10-ти и 9-ти этажные, с общественными и коммерческими помещениями на первых этажах здесь строит девелопер "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в ближайшее время начнется выдача ключей собственникам уже введенных в эксплуатацию домов. Это первые за последние годы новостройки на Химмаше, хотя запрос на комфортное жилье здесь достаточно высокий. Помимо традиционных планировок (студии, 1- и 2-х комнатные), в новых домах есть уникальные для микрорайона квартиры со вторым светом, мастер-спальнями, просторными кухнями-столовыми.

Новостройки на Химмаше в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

При проектировании "Атомстройкомплекс" особое внимание уделил безопасности нового квартала, поскольку именно такое пожелание высказали более 40% жителей согласно данным опроса, проведенной аналитиками "Атома". В жилом квартале предусмотрены закрытые дворы без машин, установлено видеонаблюдение в лифтах и холлах, система ограничения доступа.

Девелопер предлагает жильцам не только современные квартиры с чистовой отделкой и вариантами "под ключ", но и уникальные преимущества локации. В шаговой доступности реконструированный сосновый парк площадью 24 га с обновленными спортивными площадками и прямой выход к Нижне-Исетскому пруду.

Новостройки у парка на Химмаше в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Благоустройство территории, включая новую входную группу с арт-объектом и прогулочные дорожки, завершится летом 2025 года. Помимо участия в реновации парка, в который у жителей комплекса будет прямой доступ из двора, компания планирует построить коворкинг-зону. Также "Атом" намерен развивать парк и инфраструктуру, чтобы Химмаш стал примером гармоничного урбанистического обновления.

"На весь пул квартир действуют скидки по программе Trade-in для тех, кто не готов менять локацию. Возможна покупка по семейной ипотеке уже готового жилья, чего не может предоставить вторичный рынок жилья. Действуют скидки при полной оплате до 9%. Кроме того, мы расширили программу покупки жилой недвижимости "Арендотека", которая позволяет заехать в квартиру до ее покупки при заключении договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Пока по данному предложению доступны три варианта квартир: студия, одно- и двухкомнатные, с чистовой отделкой от застройщика", - рассказал директор по маркетингу и аналитике компании "Атомстройкомплекс" Станислав Оханов.

Напомним, что "Арендотека" была запущена в начале 2025 года, и, помимо Северного Химмаша, действует для квартир проекта Nova Парк (Широкая речка). Главное преимущество программы для покупателя – на весь срок действия договора аренды фиксируются ставка аренды и выкупная стоимость квартиры, а основной платеж можно внести через 11 месяцев, либо ранее по желанию клиента.

Теги: Химмаш, парк, квартал, Атомстройкомплекс


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