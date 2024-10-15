"Атомстройкомплекс" показал, как благоустроит парк на Химмаше

В Екатеринбурге продолжается благоустройство парка на Химмаше. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс". Также застройщик показал проекты благоустройства.

Парк начал преображаться еще несколько лет назад: в 2018 году в рамках подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу "Атом" построил здесь современное футбольное поле. Масштабную реконструкцию провела и администрация парка: в ее рамках были обновлены основной стадион и входная группа, а в сентябре 2024 года завершено строительство новой детской площадки.

На данном этапе "Атом" выполнил основание для универсальной спортивной площадки, где скоро сделают ограждения, резиновое покрытие, кольца, а также обновят трибуны. Рядом с парком компания возводит жилой комплекс "Северный Химмаш".

"Со стороны нового ЖК парк украсит новая входная группа с арт-объектом. Будет обновлена сеть дорожек: жилой комплекс соединится с существующей сетью дорожек парка. На всех своих новых площадках компания проведет освещение. Также планируется современный скейт-парк с различными горками и рампами на любой вкус", - рассказал руководитель проектов АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Павел Шошкин.

Архитекторы бережно работают с ландшафтом парка: используют свободные площадки, пришедшие в негодность, чтобы сохранить деревья и другие зеленые насаждения. К концу 2024 года "Атомстройкомплекс" уже завершит основные работы. В мае следующего года планируется установка оборудования скейт-парка. Летом 2025 года все работы по благоустройству парка на Химмаше будут полностью завершены.