25 квартир и 10 машин повреждены при атаке БПЛА на город Энгельс

25 квартир получили повреждения при атаке беспилотников на саратовский город Энгельс. Такие данные привел глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, в квартирах в основном выбиты стекла, а также пострадали более 10 автомобилей.

Всем пострадавшим и понесшим ущерб в результате атаки, будет оказана помощь. На месте происшествия находятся все необходимые профильные службы, угрозы для населения нет.

Специалисты продолжают оценивать ущерб. Механизм оказания помощи гражданам в Энгельсском районе проработан. Из резервного фонда региона будут выделены необходимые для этого средства.



Устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время.

Напомним, рано утром от Минобороны поступила информация о налете БПЛА. Все экстренные службы были приведены в полную готовность, проведена рассылка уведомлений о беспилотной опасности.

"В результате есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы", - сообщил губернатор.

По данным Минобороны, за ночь в небе над Саратовской областью ликвидированы девять беспилотников. Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.