Генпрокурора призвали разобраться с наездом сына главы диаспоры на силовика в Екатеринбурге

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову. Депутат Госдумы просит взять под личный контроль расследование недавнего инцидента с Мутвалой Шихлинским в Екатеринбурге.

Мутвала является сыном лидера азербайджанской диаспоры, главы организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского. Сообщалось, что при задержании последнего в столице Урала его сын на автомобиле сбил силовика.

"Прошу вас также взять под личный контроль расследование инцидента [...] в Екатеринбурге, когда Мутвалы Шихлинский, пытаясь скрыться, наехал на представителя правоохранительных органов и сбил его, из-за чего последний получил травму. Сообщить мне о результатах проверки", - говорится в обращении Миронова к Краснову, которое приводит РИА Новости.

Также политик напомнил, что 27 июня в Екатеринбурге "были задержаны участники азербайджанской ОПГ", которые подозреваются в убийствах.

Напомним, что действия уральских силовиков вызвали международный скандал. Всех задержанных суд отправил под арест.