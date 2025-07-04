Пятеро сотрудников "Sputnik Азербайджан" отпущены под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан", которые имеют гражданство республики, отпустили под подписку о невыезде.

Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье". Российский консул встретился с арестованными директором и шеф-редактором "Sputnik Азербайджан", они "чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации".

Тем временем, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала обращение своей коллеге в Азербайджане. Она попросила Сабину Алиеву проконтролировать ситуацию с демонстративно жестким задержанием россиян.