Роскомнадзор: Информация об утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась

Информация о возможной утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, сообщили в Роскомнадзоре.

Напомним, 28 июля "Аэрофлоту" пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака, возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что к расследованию дела о хакерской атаке на компьютерные системы "Аэрофлота" подключилась ФСБ России.

Роскомнадзор заявлял, что следит за ситуацией, пишет РИА Новости. В ведомстве отмечали, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами.