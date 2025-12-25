25 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

Из-за масштабной хакерской атаки на "Аэрофлот" уволен замгендиректора перевозчика по IT

Масштабная кибератака на "Аэрофлот", случившаяся летом, стала причиной увольнения замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Антон Мацкевича, работавшего на этом посту с 2022 г.
Читайте также:

Собеседники "Ъ" считают, что топ-менеджер такого уровня не мог сохранить должность после резонансной атаки, и ожидали его отставки ещё летом. Другие опрошенные изданием эксперты отмечают, что сложность кибератак на авиацию во всем мире растет и от них не застрахован ни один IT-руководитель.

Напомним, 28 июля 2025 г. "Аэрофлоту" пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака. Также сообщалось, что к расследованию дела о хакерской атаке на компьютерные системы "Аэрофлота" подключилась ФСБ России.

Ответственность за атаку взяли хакерская группа Silent Crow и белорусские "Киберпартизаны BY". По заявлениям самой хакерской группы, в результате атаки на IT-инфраструктуру "Аэрофлота" якобы были уничтожены около 7 тыс. физических и виртуальных серверов, похищено свыше 20 ТБ данных, включая историю перелётов, записи телефонных разговоров и видео с камер наблюдения. Компьютерные преступники утверждали, что находились в корпоративной сети около года, развивая доступ до уровня Tier0. В итоге с проблемами столкнулись как минимум 20 тыс. человек.

Теги: Антон Мацкевич, "Аэрофлот", IT, кибератака


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.07.2025 15:38 Мск Роскомнадзор: Информация об утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась
Ранее 30.07.2025 11:37 Мск "Аэрофлот" стабилизировал расписание полетов
Ранее 29.07.2025 11:56 Мск "Аэрофлот" сообщил, что выполняет программу полетов в рамках расписания
Ранее 29.07.2025 08:50 Мск Прокуратура начала проверки в связи с задержками авиарейсов на Урале
Ранее 29.07.2025 01:47 Мск Стало известно, когда прозвучали "первые звоночки" в системе безопасности "Аэрофлота"
Ранее 29.07.2025 00:05 Мск Менеджеры "Аэрофлота" могут стать ответственными за хакерскую атаку
Ранее 28.07.2025 14:33 Мск Часть пассажиров "Аэрофлота" пытаются пересадить на рейсы "Победы" и "России"
Ранее 28.07.2025 13:26 Мск Генпрокуратура подтвердила хакерскую атаку на "Аэрофлот"
Ранее 28.07.2025 13:08 Мск В Кремле назвали "тревожными" сообщения об атаке хакеров на "Аэрофлот"
Ранее 28.07.2025 12:36 Мск Авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Тюмень
Ранее 28.07.2025 11:03 Мск Хакеры заявили о якобы "полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры" "Аэрофлота"
Ранее 28.07.2025 10:30 Мск Восемь рейсов Аэрофлота отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Ранее 28.07.2025 10:27 Мск В Шереметьево снова коллапс – на этот раз из-за сбоев у "Аэрофлота"
Ранее 28.07.2025 08:05 Мск У "Аэрофлота" сломалась информационная система, начались отмены рейсов

