Из-за масштабной хакерской атаки на "Аэрофлот" уволен замгендиректора перевозчика по IT

Масштабная кибератака на "Аэрофлот", случившаяся летом, стала причиной увольнения замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Антон Мацкевича, работавшего на этом посту с 2022 г.

Собеседники "Ъ" считают, что топ-менеджер такого уровня не мог сохранить должность после резонансной атаки, и ожидали его отставки ещё летом. Другие опрошенные изданием эксперты отмечают, что сложность кибератак на авиацию во всем мире растет и от них не застрахован ни один IT-руководитель.

Напомним, 28 июля 2025 г. "Аэрофлоту" пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака. Также сообщалось, что к расследованию дела о хакерской атаке на компьютерные системы "Аэрофлота" подключилась ФСБ России.

Ответственность за атаку взяли хакерская группа Silent Crow и белорусские "Киберпартизаны BY". По заявлениям самой хакерской группы, в результате атаки на IT-инфраструктуру "Аэрофлота" якобы были уничтожены около 7 тыс. физических и виртуальных серверов, похищено свыше 20 ТБ данных, включая историю перелётов, записи телефонных разговоров и видео с камер наблюдения. Компьютерные преступники утверждали, что находились в корпоративной сети около года, развивая доступ до уровня Tier0. В итоге с проблемами столкнулись как минимум 20 тыс. человек.