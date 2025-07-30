МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск.

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Информация об этом появилась в базе розыска МВД России. Сообщается, что Шыхлински объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Что это за статья, не уточняется.

Шахин Шыхлински был жестко задержан в Екатеринбурге в начале июля. Силовики остановили машину с ним у ТЦ "Баку Плаза", разбили окна и вытащили мужчину на улицу. Позже Шыхлински отпустили после допроса в качестве свидетеля по делу "этнической ОПГ" в Екатеринбурге.

Сообщалось, что его сын Мутвалы, который находился за рулем авто, сбил одного из правоохранителей при попытке скрыться. Шыхлински-младший был задержан и заключен под стражу. Сегодня стало известно, что его арест до середины сентября оставлен в силе.