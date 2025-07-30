Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оставили под арестом

Мутвалы Шыхлински, сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински, останется под арестом. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Напомним, что Шыхлински-младшего обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его задержали вечером 15 июля. До этого, 1 июля, обвиняемый сбил сотрудника спецслужб во время задержания его отца. В итоге обоих отпустили.

Спустя две недели после инцидента сына главы азербайджанской диаспоры все же задержали и заключили под стражу до 14 сентября 2025 года. Его арест был обжалован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, жалобы подали сам Шыхлински и его адвокат. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений. Мутвалы останется под стражей до середины сентября.

Напомним, что в ситуацию вмешался глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он просил генпрокурора РФ Игоря Краснова взять расследование под личный контроль.