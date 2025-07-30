В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату

Учителям необходимо выплачивать тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ.

С таким предложением в адрес главы правительства Михаила Мишустина обратился лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По его словам, федеральная выплата необходима в целях обеспечения справедливой оплаты труда педагогических работников. Депутат указал, что за напряжённую работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают.

Обычно один такой рабочий день оценивается всего в 120-300 руб. При этом многие учителя от работы отказываются, но в добровольно принудительном порядке их включают в списки "дежурных", вызывают с больничных, угрожают увольнением, отметил парламентарий.

По его словам, учитель также может получить штраф за то, что вовремя не отреагировал на различные "нарушения" во время экзамена, например, не заметил шпаргалку, не пересчитал количество оставленных учениками черновиков, не проверил правильность заполнения регистрационных бланков до начала экзамена или быстро не удалил с экзамена школьника с сотовым телефоном, сообщает РИА Новости.

Меньше всего в стране платит педагогам Республика Тыва - 120 руб. за день работы в аудитории и вне ее. Чуть больше за работу в аудитории платят в Алтайском крае — 125 руб. за день, а за работу вне ее сумма составит 65 руб. Для сравнения, в Москве за работу в аудитории платят 1400 руб., в Санкт-Петербурге — 1763, в Хабаровском крае — 1868, в Иркутской области — 1900, в Камчатском крае — 2155 руб.