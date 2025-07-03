В Екатеринбурге осужден коммерсант, давший взятку экс-главе Дегтярска

В Екатеринбурге вынесен приговор учредителю ООО "Жилые кварталы" Саррафу Мамедову. Его признали виновным в даче взятки бывшему главе Дегтярска Вадиму Пильникову и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что учредитель и коммерческий директор ООО "Жилые кварталы" в интересах организации в 2020-2024 годах передал главе Дегтярска как лично, так и через посредников более 6,2 млн рублей взятки. При этом часть денег из этой суммы получили посредники за содействие. По версии следствия, деньги давались за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и содействие предпринимательской деятельности.

В прокуратуре отметили, что Мамедов признал свою вину. Сегодня, 3 июля, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему 2 года колонии строгого режима, со штрафом в размере суммы взятки.

Что касается Пильникова, в июне суд признал его виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет колонии строгого режима и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Еще раньше был осужден бывший замглавы Дегтярска Виктор Солдатов, получивший условный срок.

Стоит отметить, что на приговор Вадиму Пильникову поступила апелляция от его защиты. Также решение суда обжаловала прокуратура.