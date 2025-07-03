Обломки беспилотника упали на дом в Липецкой области, погибла женщина

Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецкой области, погибла женщина 1954 года рождения, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Еще два человека получили ранения. По словам губернатора, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Также Артамонов сообщил, что в Ельце беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждено остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы.

Кроме того, после падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце начался пожар. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы.

По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили за ночь 69 украинских дронов. 27 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 22 – над Воронежской, 10– над Липецкой, восемь – над Курской областями. Еще два БПЛА сбиты над Крымом.