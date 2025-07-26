На Южном Урале снова произошла эпичная погоня с участием полиции

На Южном Урале снова случилась эпичная погоня с участием полицейских. В одном из спальных районов Миасса постовые на УАЗ Patriot погнались за подростками, которые пытались оторваться от преследования на пит-байке. В итоге мотоциклист с пассажиром скрылись во дворах, догнали их полицейские или нет – неизвестно.

В июне в сети завирусилось видео из Мгнитогорска, где полицейские сначала на машине преследовали мужчину на электросамокате, а потом даже пытались догнать его, но потерпели неудачу, хотя до последнего в погоне сохранялась интрига.