В Пыть-Яхе мужчина жестоко избил двух подростков у водоема

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил расправу над двумя несовершеннолетними.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры, инцидент произошел у водоема — обвиняемый, воспользовавшись незначительным поводом, напал на первого подростка: ударил его в лицо, схватил за шею и одежду, пытаясь засунуть голову жертвы под воду, одновременно угрожая убийством.

Когда второй подросток попытался остановить насилие и позвал на помощь, агрессор переключился на него — избил парня, нанеся удары в живот и лицо. В результате у потерпевшего диагностировали перелом носовой кости и ушибы.

Следствие квалифицировало действия мужчины по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Пыть-Яхский городской суд, рассмотрев материалы дела, принял решение заключить подозреваемого под стражу до 22 сентября. Постановление может быть обжаловано.